Видео фельдшера из Ивановской области об отсутствии запаса СИЗов обернулось для него делом о распространении фейков

Административное дело за распространение фейков о коронавирусе (13.15 КоАП, часть 9) возбудили в отношении фельдшера скорой помощи Сергея Веселкова из города Кинешма Ивановской области, который рассказывал об отсутствии запаса средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает 20 мая «МБХ Медиа» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

Прянишников обращает внимание на то, Веселков совместно с двумя коллегами записали видеоролик, в котором основывались на заявлении главы департамента здравоохранения Ивановской области Артура Фокина, которое было опубликовано 22 апреля на сайте «Ивановских новостей». В нём тоже говорилось об отсутствии запаса и работе «с колёс». В ролике фельдшеры заявили, что руководство медучреждений якобы замалчивает проблему, видео использовали в рамках сбора денежных средств на закупку средств индивидуальной защиты для врачей, проводимого РОО «Открытая Россия». Уточнялось, что на месячный запас СИЗов надо полмиллиона рублей.