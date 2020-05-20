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20.05.2020 20:47
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Видео фельдшера из Ивановской области об отсутствии запаса СИЗов обернулось для него делом о распространении фейков

Административное дело за распространение фейков о коронавирусе (13.15 КоАП, часть 9) возбудили в отношении фельдшера скорой помощи Сергея Веселкова из города Кинешма Ивановской области, который рассказывал об отсутствии запаса средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает 20 мая «МБХ Медиа» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

Прянишников обращает внимание на то, Веселков совместно с двумя коллегами записали видеоролик, в котором основывались на заявлении главы департамента здравоохранения Ивановской области Артура Фокина, которое было опубликовано 22 апреля на сайте «Ивановских новостей». В нём тоже говорилось об отсутствии запаса и работе «с колёс». В ролике фельдшеры заявили, что руководство медучреждений якобы замалчивает проблему, видео использовали в рамках сбора денежных средств на закупку средств индивидуальной защиты для врачей, проводимого РОО «Открытая Россия». Уточнялось, что на месячный запас СИЗов надо полмиллиона рублей.

«У нас, как известно, все равны перед законом, независимо от рода занятий и занимаемых должностей. Но в данном случае глава депздрава Ивановской области Фокин оказался "равнее"», - прокомментировал дело Прянишников.

Первым осуждённым по делу о коронавирусных фейках в России стал житель Южно-Сахалинска. 20 мая о назначении ему штрафа в размере 300 тысяч рублей за байку об отсутствии масок в самолёте сообщил СК.

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Комментарии (8)

dragvs
Хотя бы против одного чиновника или главврача уголовное дело возбуждено или они у нас все белые и пушистые? То-то же! Оккупация так и выглядит.
_________
А почему дело появилось только после того, как на региональных чиновников надавили за профанацию обещаний бессменного лидера по выплате денег медикам? До этого пряника не решались так откровенно пытаться заткнуть рот критикующим организацию борьбы с эпидемией из числа врачей?
ffffff
Решили новое "дело врачей" сляпать?
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