Вакцина от коронавируса появится в Петербурге в конце 2020-го — начале 2021 года. Работают три группы ученых

Вице-губернатор Андрей Княгинин рассказал, что в Петербурге идет интенсивная разработка вакцины против коронавируса. Но появится она лишь ближе к концу этого года.



«В городе три группы, так или иначе работающие над вакцинами. Только «Биокад» состоит в двух больших коллаборациях по разработке такого рода вакцин. Мы вынуждены работать в очень сжатые сроки, разрабатывая лекарства против COVID-19, стремясь к тому, чтобы хотя бы в конце этого года либо в начале следующего у нас была надежная защита от этой коронавирусной инфекции», — заявил он в эфире канала «Санкт-Петербург» 20 мая.