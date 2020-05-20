Вакцина от коронавируса появится в Петербурге в конце 2020-го — начале 2021 года. Работают три группы ученых
Вице-губернатор Андрей Княгинин рассказал, что в Петербурге идет интенсивная разработка вакцины против коронавируса. Но появится она лишь ближе к концу этого года.
«В городе три группы, так или иначе работающие над вакцинами. Только «Биокад» состоит в двух больших коллаборациях по разработке такого рода вакцин. Мы вынуждены работать в очень сжатые сроки, разрабатывая лекарства против COVID-19, стремясь к тому, чтобы хотя бы в конце этого года либо в начале следующего у нас была надежная защита от этой коронавирусной инфекции», — заявил он в эфире канала «Санкт-Петербург» 20 мая.
Напомним, что американская компания Moderna заявила, что успешно прошла первый этап испытаний вакцины от коронавируса на людях. На этом фоне фондовые индексы США взлетели: только Доу-Джонс поднялся почти на 4 процента. Китай, Великобритания, Германия уже ведут клинические испытания препарата, Россия отстаёт в гонке, но обещает наверстать. Кто победит, что нам всем делать до изобретения вакцины и правда ли, что прививку от COVID-19 сделать в принципе невозможно, — «Фонтанка» узнала у учёных и объяснила на пальцах.