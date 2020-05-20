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20.05.2020 17:15
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Тарасова: Трусова войдет в музей славы

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова рассказал о месте 15-летней фигуристки Александры Трусовой в истории. В интервью YouTube-каналу «Ностальгия» заслуженный тренер СССР назвала юную спортсменку первооткрывателем.

«Как-то забурлило все после смены тренера Сашей Трусовой. Перешла от нашего выдающегося тренера Этери Тутберидзе к выдающемуся спортсмену Жене Плющенко. Это девочка, которую знает весь мир. Она первая прыгнула четыре оборота, все следят за ее судьбой. Это невероятное достижение. Наверное, в музее славы будет. Первооткрыватель, они сделали это с Этери. Саша на особом счету, ее знает каждый человек в мире», — заявила Тарасова.

Напомним, 15-летняя чемпионка Европы по фигурному катанию Александра Трусова 6 мая ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. По словам Плющенко, решение о переходе принадлежало самой Трусовой и ее родителям. Подробнее об этой ситуации читайте в материале «Фонтанки».

Вместе с Трусовой ушла также еще одна суперфигуристка, Вероника Жилина, которая в свои 11 лет уже умеет делать четверные прыжки, а также тренер Сергей Розанов.

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