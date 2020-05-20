«Детский мир» потерял 20 % выручки в апреле, несмотря на взрыв онлайн-продаж
Объем неаудированной выручки ГК «Детский мир» в апреле составил 7,5 млрд рублей и снизился на
Товарооборот интернет-магазина и мобильного приложения «Детского мира» в апреле увеличился до 3,3 млрд рублей (с учетом НДС) по отношению к тому же месяцу 2019 года. Онлайн-продажи ретейлера выросли в 3,8 раза год к году.
Покупателям было доставлено 1,9 млн заказов по России. В период наиболее высокого спроса магазины оформили до 115 тыс. заказов в сутки. Таким образом, доля онлайн-продаж в выручке «Детского мира» выросла в 5 раз и достигла
Чаще всего родители покупали через Интернет одежду и обувь (
При этом за первые 18 дней мая товарооборот ретейлера вырос на