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20.05.2020 13:00
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«Детский мир» потерял 20 % выручки в апреле, несмотря на взрыв онлайн-продаж

Объем неаудированной выручки ГК «Детский мир» в апреле составил 7,5 млрд рублей и снизился на 20 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. Группа компаний опубликовала финансовые показатели 20 мая. Падение произошло, несмотря на «взрывной» рост онлайн-продаж.

Товарооборот интернет-магазина и мобильного приложения «Детского мира» в апреле увеличился до 3,3 млрд рублей (с учетом НДС) по отношению к тому же месяцу 2019 года. Онлайн-продажи ретейлера выросли в 3,8 раза год к году.

Покупателям было доставлено 1,9 млн заказов по России. В период наиболее высокого спроса магазины оформили до 115 тыс. заказов в сутки. Таким образом, доля онлайн-продаж в выручке «Детского мира» выросла в 5 раз и достигла 42 % в годовом выражении.

Чаще всего родители покупали через Интернет одежду и обувь (+480 %), детское питание (+436 %) и игрушки(+326 %), среди которых наибольшей популярностью пользовались настольные игры и товары для творчества.

При этом за первые 18 дней мая товарооборот ретейлера вырос на 2 % год к году с учетом временно закрытых магазинов. На данный момент работу приостановили 62 из 729 магазинов сети. Напомним, что «Детский мир» не прекращал работу во время режима всеобщей самоизоляции. Детские товары входят в список непродовольственных товаров первой необходимости.

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