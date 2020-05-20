«Детский мир» потерял 20 % выручки в апреле, несмотря на взрыв онлайн-продаж

Объем неаудированной выручки ГК «Детский мир» в апреле составил 7,5 млрд рублей и снизился на 20 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. Группа компаний опубликовала финансовые показатели 20 мая. Падение произошло, несмотря на «взрывной» рост онлайн-продаж.



Товарооборот интернет-магазина и мобильного приложения «Детского мира» в апреле увеличился до 3,3 млрд рублей (с учетом НДС) по отношению к тому же месяцу 2019 года. Онлайн-продажи ретейлера выросли в 3,8 раза год к году.