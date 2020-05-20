Посольство России потребовало от Bloomberg опровержения статьи о COVID-19. Агентство исправило материал

Российское посольство в США потребовало от агентства Bloomberg опровержения статьи о коронавирусе в России. Заявление дипмиссия опубликовала на своей странице в Facebook 20 мая.



«Мы требуем от Bloomberg опровержения, извинений и уважения к собственным клиентам», — говорится в заявлении.



Ранее Bloomberg сообщил, что российская система здравоохранения якобы оказалась неготова к эпидемии коронавируса из-за проблем с финансированием, незавершенных реформ и плохой необеспеченности медикаментами и оборудованием.

