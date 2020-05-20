Посольство России потребовало от Bloomberg опровержения статьи о COVID-19. Агентство исправило материал
Российское посольство в США потребовало от агентства Bloomberg опровержения статьи о коронавирусе в России. Заявление дипмиссия опубликовала на своей странице в Facebook 20 мая.
«Мы требуем от Bloomberg опровержения, извинений и уважения к собственным клиентам», — говорится в заявлении.
Ранее Bloomberg сообщил, что российская система здравоохранения якобы оказалась неготова к эпидемии коронавируса из-за проблем с финансированием, незавершенных реформ и плохой необеспеченности медикаментами и оборудованием.
В российском посольстве отметили, что автор статьи воспользовался статистикой Всемирного банка о количестве больничных коек на тысячу человек в России и в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2013 году. Как следует из графика на сайте агентства, в России этот показатель находился на уровне 3,8, в то время как в ОЭСР — 8,2.
Посольство отметило, что Bloomberg поменяло графики местами. В качестве доказательста российская дипмиссия дала ссылку на первоисточник на сайте Всемирного банка. «Получается, фактически Bloomberg перечислил проблемы стран ОЭСР», — говорится в сообщении ведомства.
«Убеждены, читатели и зрители ведущих американских СМИ заслуживают проверенной, а не сознательно искаженной информации», - резюмировали в посольстве.
После заявления дипмиссии Bloomberg внесло правку в опубликованный на его сайте материал о распространении коронавируса в России. Изменены были подписи в графике, который иллюстрирует данные ВБ о числе больничных коек в РФ и странах ОЭСР. При этом в Twitter агентства график остался прежним.