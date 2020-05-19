Париж, прощай. В Пулково приземлился вывозной рейс из столицы Франции

Последний на этой неделе вывозной самолет с петербуржцами за борту приземлился в аэропорту Пулково. На этот раз он доставил на родину туристов из Парижа.



Согласно онлайн-табло городской воздушной гавани, рейс SU 2463, который выполняла авиакомпания «Аэрофлот», был завершен в 20:30.

МИД РФ показал восторженные отзывы россиян, возвращающихся на родину: