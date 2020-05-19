Париж, прощай. В Пулково приземлился вывозной рейс из столицы Франции

Последний на этой неделе вывозной самолет с петербуржцами за борту приземлился в аэропорту Пулково. На этот раз он доставил на родину туристов из Парижа.
Согласно онлайн-табло городской воздушной гавани, рейс SU 2463, который выполняла авиакомпания «Аэрофлот», был завершен в 20:30.
МИД РФ показал восторженные отзывы россиян, возвращающихся на родину:
Как уточнили в Смольном, на борту самолета находились 78 человек. Большинство из них — жители Петербурга и Ленобласти. Всем им следующие две недели предстоит провести на самоизоляции. Те, у кого не будет возможности изолироваться дома, отправятся в обсерватор в Курортном районе. Сразу после прибытия у путешественников возьмут анализы и проверят наличие симптомов ОРВИ.
Вернувшихся из-за границы встречают в специально оборудованной и закрытой от остальных пассажиров части аэропорта. До места самоизоляции их доставляют на автобусах в сопровождении сотрудников комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а также ГИБДД.
Ранее в Пулково приземлился вывозной самолет с туристами из Узбекистана. На родную землю с его борта сошли 39 человек.