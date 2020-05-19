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19.05.2020 07:13
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Трамп поставил ВОЗ ультиматум из-за коронавируса, пригрозив полностью прекратить финансирование

США потребовали от Всемирной организации здравоохранения провести реформы в течение 30 дней, пригрозив полностью прекратить финансирование. Об этом говорится в письме американского президента Дональда Трампа директору организации Тедросу Аданому Гебрейесусу. Документ опубликован в Twitter 19 мая.

В письме Трамп заявил, что Вашингтон провел расследование неудачного, по его мнению, реагирования ВОЗ на пандемию коронавируса.

«Эта проверка подтвердила многие серьезные опасения, которые я поднимал последний месяц, и выявила другие, на которые должна была реагировать ВОЗ, особенно тревожащее отсутствие независимости организации от КНР», - говорится в письме Трампа.

Президент США потребовал от ВОЗ «существенных улучшений», а также «проявить независимость от Китая».

«Ясно, что ваши систематические ошибки и ошибки организации в реагировании на пандемию стоили миру чрезвычайно многого», - говорится в письме.

Трамп также отмечает, что уже начал обсуждать с ВОЗ вопрос реформирования организации.

США приостановили финансирование организации в апреле, объяснив это тем, что ВОЗ, по их мнению, недостаточно оперативно отреагировала на вспышку COVID-19.

Ранее Трамп заявил, что он очень разочаровался в Поднебесной. Президент США уверен, что Китай скрыл факты о коронавирусе. Сейчас администрация Трампа обдумывает пути возможного наказания или получения финансовой компенсации от Пекина.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.

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Комментарии (13)

Печенеги и половцы
ВОЗ должна былаещё в ноябре принять решение и закрыть Китай
VF812
Такое ощущение, что Трампушка каждый день просыпается с новой вводной типа *где я, кто я?*... то возобновляет финансирование, то прекращает
Ma-260802031
Это надо было сделать еще в 2009 г после нагнетания паники на ровном месте из-за свиного гриппа. Но тогда это такого размаха не достигло.
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