Трамп поставил ВОЗ ультиматум из-за коронавируса, пригрозив полностью прекратить финансирование

США потребовали от Всемирной организации здравоохранения провести реформы в течение 30 дней, пригрозив полностью прекратить финансирование. Об этом говорится в письме американского президента Дональда Трампа директору организации Тедросу Аданому Гебрейесусу. Документ опубликован в Twitter 19 мая.



В письме Трамп заявил, что Вашингтон провел расследование неудачного, по его мнению, реагирования ВОЗ на пандемию коронавируса.



«Эта проверка подтвердила многие серьезные опасения, которые я поднимал последний месяц, и выявила другие, на которые должна была реагировать ВОЗ, особенно тревожащее отсутствие независимости организации от КНР», - говорится в письме Трампа.

