Трамп поставил ВОЗ ультиматум из-за коронавируса, пригрозив полностью прекратить финансирование
США потребовали от Всемирной организации здравоохранения провести реформы в течение 30 дней, пригрозив полностью прекратить финансирование. Об этом говорится в письме американского президента Дональда Трампа директору организации Тедросу Аданому Гебрейесусу. Документ опубликован в Twitter 19 мая.
В письме Трамп заявил, что Вашингтон провел расследование неудачного, по его мнению, реагирования ВОЗ на пандемию коронавируса.
«Эта проверка подтвердила многие серьезные опасения, которые я поднимал последний месяц, и выявила другие, на которые должна была реагировать ВОЗ, особенно тревожащее отсутствие независимости организации от КНР», - говорится в письме Трампа.
Президент США потребовал от ВОЗ «существенных улучшений», а также «проявить независимость от Китая».
«Ясно, что ваши систематические ошибки и ошибки организации в реагировании на пандемию стоили миру чрезвычайно многого», - говорится в письме.
Трамп также отмечает, что уже начал обсуждать с ВОЗ вопрос реформирования организации.
США приостановили финансирование организации в апреле, объяснив это тем, что ВОЗ, по их мнению, недостаточно оперативно отреагировала на вспышку COVID-19.
Ранее Трамп заявил, что он очень разочаровался в Поднебесной. Президент США уверен, что Китай скрыл факты о коронавирусе. Сейчас администрация Трампа обдумывает пути возможного наказания или получения финансовой компенсации от Пекина.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.