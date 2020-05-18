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18.05.2020 23:14
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«У него на фоне вируса случилось осложнение на сердце». Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии своего отца

Российский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии отца, Абдулманапа Нурмагомедова. В своем инстаграме Хабиб в понедельник, 18 мая, подтвердил ранее появившиеся слухи.

«Очень много в Интернете пишут про отца. Отец сейчас находится в больнице. Состояние очень тяжёлое. У него на фоне вируса случилось осложнение на сердце, так как мы ему год назад делали операцию на сердце. Ему сейчас заново сделали операцию. У него тяжёлое положение, очень тяжёлое. Просим Аллаха, чтобы он вернул его к нам тоже. Спасибо большое всем, кто пишет, поддерживает, Всевышнего просит за него. И пусть Аллах нам всем поможет», — сказал Хабиб Нурмагомедов в видеообращении в «Инстаграме».

Абдулманапу Нурмагомедову 57 лет. Он находится в одной из больниц Москвы. Ранее сообщалось, что он перенес инсульт и неделю пробыл в коме . Бывший соперник Хабиба Нурмагомедова Конор Макгрегор неожиданно высказал слова поддержки Абдулманапу. По неофициальным данным у него подтвердился коронавирус.

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