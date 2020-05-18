Искательница приключений из-под Большого Кузёмкина пыталась сбежать за считаные дни до тюленьего выпускного

«Когда побег не удался))» — так описали серию фото сидящего на хвосте у двери детеныша серого тюленя сотрудники фонда.

Фото серого тюленя, размещенное 18 мая на странице «ВКонтакте» Фонда друзей балтийской нерпы, побег которого остановила закрытая дверь, за несколько часов стала мемом в социальных сетях. «Фонтанка» узнала у основателей фонда историю побега петербургского «ждуна» и историю его появления в приюте, где морским млекопитающим проводят реабилитацию перед свободой.

Как рассказала «Фонтанке» основатель организации Елена Андриевская, сейчас тюлени, находящиеся на реабилитации, находятся в уличных вольерах, выходящих к бассейнам. Каждая группа в своем. Во время уборки дверь одного из вольеров, видимо, оказалась открытой, и самочка (а это была она, а не он) серого тюленя выбралась в общий коридор. Но доползти смогла только до закрытой двери.

Благодаря побегу сотрудники фонда смогли решить для себя дилемму, которая мучила их два месяца после обнаружения этого детеныша. Самочку нашли в марте в реке в Кингисеппском районе у деревни Большое Кузёмкино. Дело в том, что по реке от Финского залива — основного места обитания серых тюленей — 15 километров по воде и 4 километра через лес.



«Наверно, судя по тому, как она бодро «ушагала» по коридору, этот путь девочка проделала по лесу», — смеется Елена Андриевская.



По словам сооснователя фонда, самку тюленя так и прозвали среди сотрудников Кузёмка и скоро у нее выпускной.



«Фонтанка» писала, что на прошлой неделе трое тюленят уже покинули Центр изучения и сохранения морских млекопитающих.

