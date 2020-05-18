Искательница приключений из-под Большого Кузёмкина пыталась сбежать за считаные дни до тюленьего выпускного
Фото серого тюленя, размещенное 18 мая на странице «ВКонтакте» Фонда друзей балтийской нерпы, побег которого остановила закрытая дверь, за несколько часов стала мемом в социальных сетях. «Фонтанка» узнала у основателей фонда историю побега петербургского «ждуна» и историю его появления в приюте, где морским млекопитающим проводят реабилитацию перед свободой.
«Когда побег не удался))» — так описали серию фото сидящего на хвосте у двери детеныша серого тюленя сотрудники фонда.
Как рассказала «Фонтанке» основатель организации Елена Андриевская, сейчас тюлени, находящиеся на реабилитации, находятся в уличных вольерах, выходящих к бассейнам. Каждая группа в своем. Во время уборки дверь одного из вольеров, видимо, оказалась открытой, и самочка (а это была она, а не он) серого тюленя выбралась в общий коридор. Но доползти смогла только до закрытой двери.
Благодаря побегу сотрудники фонда смогли решить для себя дилемму, которая мучила их два месяца после обнаружения этого детеныша. Самочку нашли в марте в реке в Кингисеппском районе у деревни Большое Кузёмкино. Дело в том, что по реке от Финского залива — основного места обитания серых тюленей — 15 километров по воде и 4 километра через лес.
«Наверно, судя по тому, как она бодро «ушагала» по коридору, этот путь девочка проделала по лесу», — смеется Елена Андриевская.
По словам сооснователя фонда, самку тюленя так и прозвали среди сотрудников Кузёмка и скоро у нее выпускной.
«Фонтанка» писала, что на прошлой неделе трое тюленят уже покинули Центр изучения и сохранения морских млекопитающих.