Часть жилого дома, на стене которого в марте появилась трещина, рухнула на Торговой улице в Одессе.

«На улице Торговая, 20 произошло частичное разрушение стены пятиэтажного жилого дома. Прибывшее на место пожарно-спасательное подразделение обнаружило, что стена обрушилась с пятого по первый этаж здания. Жильцы дома были срочно эвакуированы. Спасатели разбирают завалы», — сообщает 18 мая государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям на своем сайте, опубликовав первые снимки с места ЧП.

Спасатели уточняют, что на Торговой сейчас работают 9 единиц специальной техники и 42 человека. Сведений о пострадавших пока нет.



Украинская Служба информации сообщает, что огромная трещина длиной в несколько метров на стене дома появилась еще в марте. Жильцы винили в этом стройку по соседству. Депутат Одесского горсовета Лилия Леонидова предположила в комментарии журналистам, что стена дома обрушилась, когда застройщик делал «вдавливание свай» на соседнем земельном участке.

