«И в Европу, и в Азию». «Газпром» начал проектно-изыскательские работы по «Силе Сибири-2»
«Газпром» приступил к проектно-изыскательским работам по газопроводу «Сила Сибири-2». Об этом 18 мая заявил председатель правления корпорации Алексей Миллер.
«Целью проекта является соединение газотранспортной инфраструктуры Запада и Востока России, газификация в Восточной Сибири», — приводит его слова ТАСС.
Поставки по «Силе Сибири-2» могут составить до 50 миллиардов кубометров газа ежегодно, а поток, как и планировалось ранее, направят через Монголию и Китай. «При этом газ Ямала будет поставляться и в Европу, и в Азию», — подчеркнул Миллер.