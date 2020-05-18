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18.05.2020 17:50
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«И в Европу, и в Азию». «Газпром» начал проектно-изыскательские работы по «Силе Сибири-2»

«Газпром» приступил к проектно-изыскательским работам по газопроводу «Сила Сибири-2». Об этом 18 мая заявил председатель правления корпорации Алексей Миллер.

«Целью проекта является соединение газотранспортной инфраструктуры Запада и Востока России, газификация в Восточной Сибири», — приводит его слова ТАСС.

Поставки по «Силе Сибири-2» могут составить до 50 миллиардов кубометров газа ежегодно, а поток, как и планировалось ранее, направят через Монголию и Китай. «При этом газ Ямала будет поставляться и в Европу, и в Азию», — подчеркнул Миллер.

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