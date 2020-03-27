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27.03.2020 14:05
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«Силе Сибири — 2» быть. Путин дал добро на проект нового газопровода

Президент России провел переговоры с председателем правления ПАО «Газпром», на которых обсуждалась и возможность поставки газа для китайского рынка.

«Проведён предварительный технико-экономический анализ, который дал положительный ответ о том, что это целесообразно, экономически эффективно. Соответственно, просьба дать поручение для перехода уже к прединвестиционной стадии — разработке технико-экономического обоснования и начала проектно-изыскательских работ для газопровода «Сила Сибири — 2», — цитирует 27 марта обращение Алексея Миллера сайт Кремля.

Владимир Путин на это ответил: «Хорошо, конечно. Договорились». Глава «Газпрома» рассказал главе государства также о том, что поставки по «Силе Сибири — 2» могут составить до 50 миллиардов кубометров газа ежегодно.

Президент, в свою очередь, поинтересовался, куда конкретно пойдет российский газ. На что Миллер уточнил, что речь идет о «потребителях в основных центрах газопотребления в Китае».

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Комментарии (2)

atty
Согласен, там и первая то труба не загружена, но цель другая, в условиях жёсткого кризиса "элиты" решили украсть напоследок как можно больше, количество никому не нужных мега-проектов думаю будет шириться.
Barmaley_5e4d0211d3423
Китаю это не надо.
Ему и первая труба (за наш счёт!) не нужна.
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