«Силе Сибири — 2» быть. Путин дал добро на проект нового газопровода

«Проведён предварительный технико-экономический анализ, который дал положительный ответ о том, что это целесообразно, экономически эффективно. Соответственно, просьба дать поручение для перехода уже к прединвестиционной стадии — разработке технико-экономического обоснования и начала проектно-изыскательских работ для газопровода «Сила Сибири — 2», — цитирует 27 марта обращение Алексея Миллера сайт Кремля.

Президент России провел переговоры с председателем правления ПАО «Газпром», на которых обсуждалась и возможность поставки газа для китайского рынка.

Владимир Путин на это ответил: «Хорошо, конечно. Договорились». Глава «Газпрома» рассказал главе государства также о том, что поставки по «Силе Сибири — 2» могут составить до 50 миллиардов кубометров газа ежегодно.

Президент, в свою очередь, поинтересовался, куда конкретно пойдет российский газ. На что Миллер уточнил, что речь идет о «потребителях в основных центрах газопотребления в Китае».