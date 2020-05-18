Петербургский военный «продал» сослуживцу командировку в Сирию. Отделаться штрафом помогли медали и благотворительность

Обещание отправить сослуживца в командировку обернулось не самыми приятными перемещениями для военного из Петербурга. Несбывшиеся надежды товарища привели его на скамью подсудимых.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 18 мая, петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении старшего прапорщика Сергея Понеделина, обвиняемого в преступлении, предусмотренном первой частью 159 статьи УК РФ (мошенничество).



Суд установил, что Понеделин пообещал сослуживцу оказать содействие и направить его в служебную командировку в Сирию, запросив у того за услугу 50 тысяч рублей.

