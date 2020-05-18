Петербургский военный «продал» сослуживцу командировку в Сирию. Отделаться штрафом помогли медали и благотворительность
Обещание отправить сослуживца в командировку обернулось не самыми приятными перемещениями для военного из Петербурга. Несбывшиеся надежды товарища привели его на скамью подсудимых.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 18 мая, петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении старшего прапорщика Сергея Понеделина, обвиняемого в преступлении, предусмотренном первой частью 159 статьи УК РФ (мошенничество).
Суд установил, что Понеделин пообещал сослуживцу оказать содействие и направить его в служебную командировку в Сирию, запросив у того за услугу 50 тысяч рублей.
Получив указанную сумму, он распорядился ею по личному усмотрению, а обещание не сдержал, так как вообще не имел возможности исполнить его в силу своего должностного положения.
Подсудимый вину признал полностью, но от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями статьи 51 Конституции РФ, гласящей, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого.
«При назначении наказания суд учел, что Понеделин командованием характеризуется положительно, является ветераном боевых действий, а также награжден медалью за участие в миротворческой миссии в САР», — добавили в объединенной пресс-службе судов.
Кроме того, было учтено, что подсудимый переводил средства благотворительной организации (сумма не уточняется), а также возвратил все деньги пострадавшему. Его оштрафовали на 60 тысяч рублей.