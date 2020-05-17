«МЕГА» потратила 5 млн на возвращение к работе ТЦ под Петербургом, которые закрыли спустя два дня. Бизнес надеется на «понятные условия»

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Ingka Centres в России (компания владеет обоими ТЦ) 17 мая, чтобы соблюсти требования правительства Ленобласти и открыться 15-го числа, там стали чаще проводить дезинфекцию, озаботились и дополнительной очисткой систем кондиционирования воздуха, нанесли разметку, записали объявления о необходимости соблюдать социальную дистанцию, поставили диспенсеры и вендинговые аппараты с масками. Руководство также обязало всех сотрудников носить средства индивидуальной защиты, а в случае, если бы людей стало слишком много, было готово закрывать двери. Подготовительные работы обошлись, по предварительным оценкам, в пять миллионов рублей. «В настоящее время преждевременно оценивать общие потери бизнеса в период пандемии коронавируса», — добавили в Ingka Centres.

Подготовка торговых центров «МЕГА Парнас» и «МЕГА Дыбенко» обошлась их владельцу примерно в пять миллионов рублей — это разметка, уборка, санитайзеры и вендинговые аппараты. После внезапного закрытия компания надеется на «продуктивный диалог» и «понятные условия» для бизнеса.

По оценкам администрации торговых центров, в эти два рабочих дня 15 и 16 мая (половину субботы «МЕГИ» были закрыты из-за звонков лжеминеров) их посетили 42 и 50 процентов от обычного количества покупателей для мая соответственно.



Вместе с посетителями 15 мая в «МЕГУ» пришла прокуратура и вручила руководству документы о проверке соблюдения требований областных санитарно-эпидемиологических законов — проходить она будет, следует из бумаг, до 11 июня. «В настоящее время мы не получали никаких актов проверки, предписаний или иных документов государственных органов о необходимости устранения нарушений», — отметили в пресс-службе.



«Мы ведем свою деятельность в строгом соответствии с законодательством РФ и рассчитываем, что региональные органы власти будут вести продуктивный диалог с предприятиями, работающими в регионе, и создавать понятные условия для работы бизнеса в это непростое время», — сообщили в Ingka Centres и напомнили про активное участие в развитии экономики региона.



После полутора дней работы ТЦ губернатор Ленобласти Александр Дрозденко указал на несоблюдение социальной дистанции при эвакуации и велел все торговые центры площадью больше 25 тысяч квадратных метров снова закрыть. Исключение сделано для продовольственных, садовых и строительных магазинов.

