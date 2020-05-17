«Мы удивились, что в воскресенье такое может произойти». Петербургским медикам начали в полном объеме переводить доплаты за коронавирус

Петербургские чиновники пересчитали доплаты медикам по новой методике — не за часы, минуты и смены, а по факту работы с COVID-19, как поручал президент Путин. В воскресенье, 17 мая, деньги начали переводить в полном объеме.



«Ура, деньги пришли! Как и обещали!»; «Пришли 50 тысяч — президентские и от губернатора 25»; «Мы вообще удивились, что в воскресенье утром такое может произойти», — пишут «Фонтанке» радостные медработники.



Напомним, что эти же медики еще в пятницу видели лишь платежи по 900 рублей вместо обещанных 25–80 тысяч. Президент Владимир Путин раскритиковал региональных чиновников за такую практику. «Развели какую-то канитель вокруг допвыплат медикам, я не часы занятости медиков поручал считать, а факт их работы», — сказал он. После этого правительство уточнило порядок выплат.

