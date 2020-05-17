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17.05.2020 15:28
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«Мы удивились, что в воскресенье такое может произойти». Петербургским медикам начали в полном объеме переводить доплаты за коронавирус

Петербургские чиновники пересчитали доплаты медикам по новой методике — не за часы, минуты и смены, а по факту работы с COVID-19, как поручал президент Путин. В воскресенье, 17 мая, деньги начали переводить в полном объеме.

«Ура, деньги пришли! Как и обещали!»; «Пришли 50 тысяч — президентские и от губернатора 25»; «Мы вообще удивились, что в воскресенье утром такое может произойти», — пишут «Фонтанке» радостные медработники.

Напомним, что эти же медики еще в пятницу видели лишь платежи по 900 рублей вместо обещанных 25–80 тысяч. Президент Владимир Путин раскритиковал региональных чиновников за такую практику. «Развели какую-то канитель вокруг допвыплат медикам, я не часы занятости медиков поручал считать, а факт их работы», — сказал он. После этого правительство уточнило порядок выплат.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

Татьяна Вересова
Волшебный пендель от Пу...
EveReady
Граждане-товарищи, ну неужели вы думаете, что ВО ВСЕХ регионах России руководство клиник решили отжать деньги себе средь бела дня?
Они просто исполняли Постановление Правительства РФ от 12.04.2020 N 484.
Читаем п.12: Локальный нормативный акт медицинской организации принимается в связи с наличием граждан, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, и устанавливает:
в) размер выплаты стимулирующего характера в соответствии с занимаемой должностью за ФАКТИЧЕСКИ ОТРАБОТАННОЕ ВРЕМЯ, но не выше размеров, указанных в ПУНКТЕ 11 настоящих Правил;
Далее переходим к п.11, где указаны МАКСИМАЛЬНЫЕ выплаты:
1. Скорые -врачам - 50 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу, младшему медицинскому персоналу и водителям скорой медицинской помощи - 25 тыс. рублей в месяц;
2. Стационары - врачам - 80 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу - 50 тыс. рублей в месяц, младшему медицинскому персоналу - 25 тыс. рублей в месяц.
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