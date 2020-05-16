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16.05.2020 16:09
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Быстрые и невнимательные. Три водителя в разных точках Петербурга выбирались из машин вниз головой

Три аварии с «перевертышами» произошли за первую половину дня 16 мая в Красносельском, Невском и Центральном районах Петербурга. Серьезно никто не пострадал.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

В распоряжении «Фонтанки» оказались видеозаписи момента аварии на Народной улице. Судя по записям с уличных камер и регистратора одного из водителей, водитель белого автомобиля торопился преодолеть перекресток с проспектом Большевиков, обгоняя других участников движения то справа, то слева. Во время очередного маневра он не удержал руль и из крайней правой полосы оказался в разделительном заборе. Автомобиль остался лежать на газоне на боку, водитель выбрался сам.

«Фонтанка.ру»

Еще одна авария попала на камеры, установленные у Египетского моста. «Тойота» поторопилась проскочить перекресток с Лермонтовским проспектом, но в бок ее ударил двигающийся по набережной реки Фонтанки «Пежо». Машина оказалась на крыше, водителю помогли выбраться прохожие.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

«Фонтанка.ру»

Третья авария произошла около двух часов дня возле 22-го дома по улице Адмирала Черокова. По словам очевидцев, водителю никто не мешал, а на крыше в пешеходной зоне он оказался из-за того, что был нетрезв. Ему также помогли выбраться прохожие.

Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер / Telegram

Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер / Telegram

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер / Telegram

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Комментарии (2)

alex-un
Дебилы, блин!
Alex000
Аха, был сегодня на дорогах, народ вообще ездит как у себя в деревне, как попало, как будто у них жизни две. Приходилось периодически дистанцию в 1.5 авто на 40 держать.
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