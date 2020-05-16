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16.05.2020 14:31
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Застрявшие на Кипре петербуржцы вернулись домой. Борт из Ларнаки доставил 36 человек

В Пулково в 14:16 16 мая приземлился борт Cyprus Airways. Как сообщает пресс-служба Смольного, он доставил 36 жителей Северной столицы и Ленинградской области, а также несколько человек, проживающих в других регионах.

По прибытии их ждет стандартная процедура: дополнительный санитарный контроль, анализы на коронавирусную инфекцию, дезинфекция багажа и организованная развозка: петербуржцы и жители области отправятся по местам проживания, жители других регионов — в один из пансионатов Курортного района. Всем выдадут официальное предписание о необходимости провести в изоляции 14 дней.

Всего с начала эпидемии коронавируса через Петербург домой вернулись более 2000 человек.

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