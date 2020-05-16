«Погреться у теплого моря». Министр транспорта назвал возможные сроки открытия международных авиарейсов

«Для начала в июне, по внутренним линиям, в точках, расположенных на территории страны. Если будет получаться, если мы получим соответствующее разрешение от правительства, нам бы, конечно, хотелось бы очень и международные линии открыть в этом летнем сезоне, дать людям возможность погреться у теплого моря, у теплого солнышка, набраться витамина D, который традиционно нас несколько примиряет с самими собой и убивает вирусы. Поэтому будем стараться, чтобы такое решение могло состояться», — сказал министр.

Международное авиасообщение России с другими странами может возобновиться летом, заявил 16 мая министр транспорта России Евгений Дитрих, сообщает РИА Новости. По его словам, отдых на морских курортах поможет укрепить иммунитет россиян.

Дитрих также подчеркнул, что решения будут зависеть от того, какая обстановка будет в тех странах, куда Россия решит отправить своих граждан. «И насколько нам в этом смысле разрешат наши санитарно-эпидемиологические власти, какие решения примет правительство и оперативный штаб», — добавил он.



Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы.



Ранее авиакомпания Swiss (входит в Lufthansa Group) сообщила, что с начала июня возобновит полеты из аэропортов Домодедово (Москва) и Пулково (Санкт-Петербург) в Цюрих.

