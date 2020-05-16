«Погреться у теплого моря». Министр транспорта назвал возможные сроки открытия международных авиарейсов
Международное авиасообщение России с другими странами может возобновиться летом, заявил 16 мая министр транспорта России Евгений Дитрих, сообщает РИА Новости. По его словам, отдых на морских курортах поможет укрепить иммунитет россиян.
«Для начала в июне, по внутренним линиям, в точках, расположенных на территории страны. Если будет получаться, если мы получим соответствующее разрешение от правительства, нам бы, конечно, хотелось бы очень и международные линии открыть в этом летнем сезоне, дать людям возможность погреться у теплого моря, у теплого солнышка, набраться витамина D, который традиционно нас несколько примиряет с самими собой и убивает вирусы. Поэтому будем стараться, чтобы такое решение могло состояться», — сказал министр.
Дитрих также подчеркнул, что решения будут зависеть от того, какая обстановка будет в тех странах, куда Россия решит отправить своих граждан. «И насколько нам в этом смысле разрешат наши санитарно-эпидемиологические власти, какие решения примет правительство и оперативный штаб», — добавил он.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы.
Ранее авиакомпания Swiss (входит в Lufthansa Group) сообщила, что с начала июня возобновит полеты из аэропортов Домодедово (Москва) и Пулково (Санкт-Петербург) в Цюрих.