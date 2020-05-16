Больница святого Георгия, где мог загореться отечественный аппарат ИВЛ, заказала новое оборудование в Германии

Согласно документам закупки, аппараты Prisma 25ST, произведенные немецкой Lowenstein Medical Technologу, предназначены для неинвазивной искусственной вентиляции легких. Каждый из них стоит 330 тыс. рублей. Поставить аппараты должны до конца года.

12 мая в больнице святого Георгия произошел пожар, погибли пять человек. По предварительным данным, причиной стало возгорание аппарата ИВЛ «Авента-М» , созданного на Уральском приборостроительном заводе.

После пожара в больнице святого Георгия губернатор Петербурга распорядился провести проверки всех клиник и стационаров, куда поставлялись аппараты «Авента-М». В самой больнице, которой поставили 237 аппаратов, решили не использовать их до конца расследования.



Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения приостановила обращение в России ИВЛ «Авента-М», которые производит УПЗ. От использования этих аппаратов отказались в США, куда их направляли в рамках помощи в борьбе с коронавирусом.

