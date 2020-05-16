«Я просто здесь пью». Вечеринка в баре Dovlatov на Рубинштейна закончилась стычкой с местными активистами
Главная питейная магистраль Северной столицы — улица Рубинштейна начала оживать, несмотря на продленный режим самоизоляции. Попытка местных жителей призвать к порядку посетителей бара Dovlatov вечером 15 мая кончилась распылением газового баллончика и вызовом полиции.
Заведение позвало в гости всех желающих на своей странице «ВКонтакте». Посетителям обещали «регулируемый вход, соблюдение дистанции, бесплатные маски и перчатки».
Ольга Шелехина, заместитель главы совета дома
Совет дома Рубинштейна 27
По словам Ольги Шелехиной, в травмпункте на улице Правды, 18, ей зафиксировали повреждения роговицы глаз, заключение передали в 28-й отдел полиции. Полиция прибыла к месту происшествия ближе к полуночи, но к тому времени посетители бара забаррикадировались внутри, опустив жалюзи, и не открыли сотрудникам правоохранительных органов.
В полиции Центрального района «Фонтанке» подтвердили, что получили заявления о работе бара на Рубинштейна, 27, но по прибытии не обнаружили посетителей. «Конфликты не подтвердились», — добавили в полиции.