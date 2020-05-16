Ольга Шелехина, заместитель главы совета дома № 27 , в котором располагается бар, решила напомнить посетителям, что работа общепита по-прежнему запрещена постановлением правительства Петербурга, за исключением доставки и торговли навынос. Однако мужчина, встретивший ее в дверях, не согласился с претензиями, отметив, что находится в собственной квартире. «Я снял это помещение и здесь просто сижу и пью свой алкоголь», — заявил он. Свои доводы, как говорят активисты, он подкрепил, распылив в лицо женщины и ее спутницы, снимающей видео, баллончик.

Заведение позвало в гости всех желающих на своей странице «ВКонтакте» . Посетителям обещали «регулируемый вход, соблюдение дистанции, бесплатные маски и перчатки».

Главная питейная магистраль Северной столицы — улица Рубинштейна начала оживать, несмотря на продленный режим самоизоляции. Попытка местных жителей призвать к порядку посетителей бара Dovlatov вечером 15 мая кончилась распылением газового баллончика и вызовом полиции.

По словам Ольги Шелехиной, в травмпункте на улице Правды, 18, ей зафиксировали повреждения роговицы глаз, заключение передали в 28-й отдел полиции. Полиция прибыла к месту происшествия ближе к полуночи, но к тому времени посетители бара забаррикадировались внутри, опустив жалюзи, и не открыли сотрудникам правоохранительных органов.



В полиции Центрального района «Фонтанке» подтвердили, что получили заявления о работе бара на Рубинштейна, 27, но по прибытии не обнаружили посетителей. «Конфликты не подтвердились», — добавили в полиции.