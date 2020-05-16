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16.05.2020 10:50
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Петербуржцы решили провести субботу вне дома. Индекс самоизоляции — на «тройку с плюсом»

Индекс самоизоляции в Петербурге оказался утром 16 мая не сильно выше, чем был в выходные до коронавируса. По подсчету «Яндекса», показатель вышел из «зеленой зоны» уже в 8 утра и на 10 утра составлял 3,5, что означает, что «на улице есть люди».

В обычную субботу до коронавируса показатель составлял 2,7, что означало, что «людей на улице много».

Впрочем, утром в будние дни индекс самоизоляции в Петербурге в последнее время оценивался в 2 балла, а днем падал и до 1,8 балла.

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Комментарии (3)

ussr_5e4d4b41561db
ну и правильно делают, если есть куда ехать - надо валить из этого гнилого города подальше.... хоть в область, хоть в соседний город.... границы закрыты, в Финку не съездить, а от этой страны уже воротит, также как и от рож чиновников...
Надежда Кузнецова
Огород, картошка, морковка и т.п.
260802551
В 10 утра вы измеряете индекс дня? А ничего, что еще все спят? Бред!
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