Петербуржцы решили провести субботу вне дома. Индекс самоизоляции — на «тройку с плюсом»

Индекс самоизоляции в Петербурге оказался утром 16 мая не сильно выше, чем был в выходные до коронавируса. По подсчету «Яндекса», показатель вышел из «зеленой зоны» уже в 8 утра и на 10 утра составлял 3,5, что означает, что «на улице есть люди».



В обычную субботу до коронавируса показатель составлял 2,7, что означало, что «людей на улице много».



Впрочем, утром в будние дни индекс самоизоляции в Петербурге в последнее время оценивался в 2 балла, а днем падал и до 1,8 балла.

