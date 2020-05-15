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15.05.2020 12:32
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Индекс самоизоляции в Петербурге за утро опустился ниже «двойки»

Индекс самоизоляции в Петербурге в полдень опустился до 1,8 балла. В 11 часов он составлял 2 балла.

Индекс снижается примерно такими же темпами, как и в предыдущие дни (усреднённые показатели за час: 8:00 — 2,9, 9:00 — 2,4, 10:00 — 2,1, 11:00 — 1,9). В «бордовой» зоне, означающей, что «на улице очень много людей» (ниже 2,4 балла), Петербург оказался к 9:50.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?l=trf%2Ctrfe&amp;ll=37.367678%2C57.718272&amp;source=morda&amp;z=4.8" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

Суточный индекс 14 мая составил 2,1 балла — столько же, сколько 12 мая. 13 мая было чуть меньше — 2 балла. Для сравнения, в прошлый четверг, 7 мая, петербургский индекс составлял 2,3 балла. Вчера Петербург занял второе место по среднему уровню самоизоляции среди 15 городов-миллионников. Возглавила вчерашний рейтинг Москва (2,5 балла), на последнем месте Новосибирск (1,3 балла).

Скриншоты из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншоты из yandex.ru/company/researches/2020/podomam
Скриншоты из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншоты из yandex.ru/company/researches/2020/podomam
Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?l=trf%2Ctrfe&amp;ll=37.367678%2C57.718272&amp;source=morda&amp;z=4.8" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation
Скриншоты из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншоты из yandex.ru/company/researches/2020/podomam
Скриншоты из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншоты из yandex.ru/company/researches/2020/podomam

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Комментарии (3)

severt
Просто люди едут на работу в рабочее время в будний день.
Alex000
Что и логично. Карантина нет, поддержки нет, и люди хотят таки жить и работать.
smus1978
Какой смысл считать этот индекс, если в городе обычный рабочий день? Попробуйте посчитать, сколько жителей 65+ вышло из дома, а сколько в самоизоляции. Остальное уже бесполезно)
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