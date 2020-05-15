Индекс самоизоляции в Петербурге за утро опустился ниже «двойки»
Индекс самоизоляции в Петербурге в полдень опустился до 1,8 балла. В 11 часов он составлял 2 балла.
Индекс снижается примерно такими же темпами, как и в предыдущие дни (усреднённые показатели за час: 8:00 — 2,9, 9:00 — 2,4, 10:00 — 2,1, 11:00 — 1,9). В «бордовой» зоне, означающей, что «на улице очень много людей» (ниже 2,4 балла), Петербург оказался к 9:50.
Суточный индекс 14 мая составил 2,1 балла — столько же, сколько 12 мая. 13 мая было чуть меньше — 2 балла. Для сравнения, в прошлый четверг, 7 мая, петербургский индекс составлял 2,3 балла. Вчера Петербург занял второе место по среднему уровню самоизоляции среди 15 городов-миллионников. Возглавила вчерашний рейтинг Москва (2,5 балла), на последнем месте Новосибирск (1,3 балла).