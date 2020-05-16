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16.05.2020 01:00
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На Среднеохтинском сгорела «двушка». Свидетели происшествия пишут об одной пострадавшей

Ночной пожар в жилом доме произошел в Красногвардейском районе. Информация об этом 16 мая появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Судя по фотографиям и видеозаписям, которые очевидцы опубликовали в соцсети, горела квартира, расположенная на четвертом этаже здания. Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось воспользоваться пожарной лестницей, которую протянули к окну.

В комментариях к записи очевидцы также пишут, что видели, как госпитализировали пострадавшую.

«Девушку без сознания выносили в скорую», — написала участница группы под ником Иришка Николаевна.

По данным городского управления МЧС, информация о пожаре в доме №48 на Среднеохтинском проспекте поступила на пульт спасателей в 23:05. Его удалось ликвидировать через час. К тушению привлекались три пожарные машины и 12 человек личного состава.

В результате происшествия выгорела двухкомнатная квартира на общей площади 60 квадратных метров. Сведения о пострадавших уточняются.

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