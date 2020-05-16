На Среднеохтинском сгорела «двушка». Свидетели происшествия пишут об одной пострадавшей
Ночной пожар в жилом доме произошел в Красногвардейском районе. Информация об этом 16 мая появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
Судя по фотографиям и видеозаписям, которые очевидцы опубликовали в соцсети, горела квартира, расположенная на четвертом этаже здания. Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось воспользоваться пожарной лестницей, которую протянули к окну.
В комментариях к записи очевидцы также пишут, что видели, как госпитализировали пострадавшую.
«Девушку без сознания выносили в скорую», — написала участница группы под ником Иришка Николаевна.
По данным городского управления МЧС, информация о пожаре в доме №48 на Среднеохтинском проспекте поступила на пульт спасателей в 23:05. Его удалось ликвидировать через час. К тушению привлекались три пожарные машины и 12 человек личного состава.
В результате происшествия выгорела двухкомнатная квартира на общей площади 60 квадратных метров. Сведения о пострадавших уточняются.