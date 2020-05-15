Российские туроператоры начали отмену туров на июнь

Крупные российские туроператоры в связи с продолжающейся пандемией коронавируса начали аннулировать туры в другие страны с вылетом в июне. Об этом 15 мая сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«При полной неопределенности с датами снятия ограничений как в России, так и в зарубежных странах, туроператоры принимают решения аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне», — заявили в АТОР.



Среди тех, кто потерял надежду увезти своих клиентов в путешествие в июне, организация называет Anex Tour, Coral Travel, Pegas Touristik. Тем, кто заказал тур на первый летний месяц, предлагается выбрать другую дату (вплоть до 2021 года) или направление.

