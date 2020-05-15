Российские туроператоры начали отмену туров на июнь

Крупные российские туроператоры в связи с продолжающейся пандемией коронавируса начали аннулировать туры в другие страны с вылетом в июне. Об этом 15 мая сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«При полной неопределенности с датами снятия ограничений как в России, так и в зарубежных странах, туроператоры принимают решения аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне», — заявили в АТОР.
Среди тех, кто потерял надежду увезти своих клиентов в путешествие в июне, организация называет Anex Tour, Coral Travel, Pegas Touristik. Тем, кто заказал тур на первый летний месяц, предлагается выбрать другую дату (вплоть до 2021 года) или направление.
«Денежные средства аннулированной заявки в полном размере сохраняются в статусе «Доступные средства» и строго закреплены за туристом, что подтверждается гарантийным письмом. Перенос производится по курсу туроператора на день оплаты аннулированной заявки. Доплата по новой заявке (при необходимости) осуществляется по курсу на день соответствующего платежа», — пояснили в АТОР.
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