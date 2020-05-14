Постпред РФ при ЕС: Вопрос об открытии границ для российских граждан пока не стоит
Вопрос об открытии границ Евросоюза для российских граждан пока не стоит, заявил 14 мая постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.
«Об открытии внешней границы Евросоюза, соответственно, шенгенского пространства, пока что в практическом плане вопрос не стоит, это в том, что касается российских граждан», — сказал он.
План открытия Европы после пандемии коронавируса 13 мая опубликовала на своем сайте Еврокомиссия, но пока в нем идет речь лишь о внутренних границах. О намерении открыться для остального мира и принимать туристов сообщили Исландия и Турция (не входят в ЕС), а также Греция. Подробнее читайте в материале «Фонтанки» «Европа приоткрывает границы. Россиян ждут, но пока не выпускают».