В Финляндии на смену штрафам за нарушение ПДД приходит пеня за дорожную ошибку. Заплатить по-новому придется и за лихачество на границе
Новый закон о транспорте вступает в силу в соседней стране с июня, меняя систему наказания за нарушения правил вождения.
«Вводится новое понятие - пеня за дорожную ошибку (liikennevirhemaksu). Этот вид наказания придет на смену привычному штрафу за нарушение ПДД (tieliikenteen rikesakko), который назначается за мелкие нарушения правил вождения», - сообщает 15 мая телерадиокомпания YLE.
В полиции подчеркивают, что пеня - это не штраф, а следовательно, лицо, совершившее незначительный проступок на дороге, больше не обвиняется в правонарушении.
Сумма пени будет варьироваться от 20 до 200 евро в зависимости от содеянного. Например, новая система будет применяться к нарушениям, связанным с несоблюдением правил по габаритам автомобиля и даже при проезде на красный свет. Нововведение также усиливает ответственность владельца транспортного средства. Так, если нарушение ПДД фиксирует фоторадар, то извещение будет отправлено именно владельцу или тому, на кого машина зарегистрирована. Ранее нарушителем считался водитель.
Кроме того, правом накладывать пеню теперь обладают таможня и пограничники. Так, получить наказание можно за превышение скорости на пограничных пунктах пропуска.