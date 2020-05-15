В Финляндии на смену штрафам за нарушение ПДД приходит пеня за дорожную ошибку. Заплатить по-новому придется и за лихачество на границе

Новый закон о транспорте вступает в силу в соседней стране с июня, меняя систему наказания за нарушения правил вождения.



«Вводится новое понятие - пеня за дорожную ошибку (liikennevirhemaksu). Этот вид наказания придет на смену привычному штрафу за нарушение ПДД (tieliikenteen rikesakko), который назначается за мелкие нарушения правил вождения», - сообщает 15 мая телерадиокомпания YLE.

В полиции подчеркивают, что пеня - это не штраф, а следовательно, лицо, совершившее незначительный проступок на дороге, больше не обвиняется в правонарушении.