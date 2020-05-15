Мантуров: Запасов защитный перчаток в России хватит на 90 дней

В России нет дефицита защитных перчаток, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 15 мая.

«Дефицита перчаток нет. Во-первых, потому что своевременно регионы (их) закупали по требованию Минздрава, и российского производства и зарубежного», - цитирует министра ТАСС.

По словам Мантурова, в России созданы запасы защитных перчаток более чем на 90 дней.Он добавил, что сейчас в России производится 30 тыс. перчаток в сутки, однако страна закупает перчатки из Китая, а уже летом нарастит производство.