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15.05.2020 17:50
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Мантуров: Запасов защитный перчаток в России хватит на 90 дней

В России нет дефицита защитных перчаток, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 15 мая.

«Дефицита перчаток нет. Во-первых, потому что своевременно регионы (их) закупали по требованию Минздрава, и российского производства и зарубежного», - цитирует министра ТАСС.

По словам Мантурова, в России созданы запасы защитных перчаток более чем на 90 дней.Он добавил, что сейчас в России производится 30 тыс. перчаток в сутки, однако страна закупает перчатки из Китая, а уже летом нарастит производство.

В Петербурге с 12 мая введён перчаточно-масочный режим, но не все его придерживаются. Так, накануне пассажира без маски не пустили на станцию метро «Нарвская», он проложил путь к эскалатору кулаками и финишировал уголовным делом о побоях.

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Комментарии (3)

Skazochny
пора бюджетникам половину зарплаты в обязаловку выдавать масками...а то они их до следующего мая не распродадут.
закоренелый ленинградец
Запасов защитный перчаток... выпускающий редактор из ближнего зарубежья ?
260657101
Конечно, при запасе на 90 дней, нужно искусственно создать спрос. Нельзя допустить чтобы уважаемые люди потеряли вложения.
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