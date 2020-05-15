В ВОЗ предупреждают, что осенью Европу ждет вторая волна эпидемии коронавируса
Европа может столкнуться со второй волной коронавируса осенью, поэтому необходимо подготовиться заранее. Об этом 15 мая заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге в интервью Daily Telegraph.
Клюге отметил, что отмена ограничительных мер может быть поспешным решением, несмотря на то, что во многих европейских странах эпидемия пошла на спад.
По его словам, вторая волна эпидемии коронавируса может быть осложнена тем, что начнется одновременно с сезонной вспышкой других заболеваний, например, гриппа или кори.
«Пандемия не завершилась», — подчеркнул Клюге, пояснив, что сейчас страны должны укреплять системы общественного здравоохранения, наращивать потенциал в больницах, отделениях первичной и интенсивной терапии. На данный момент у стран есть «время для подготовки, а не для празднования», указал он.
О второй осенней волне эпидемии коронавируса предупреждал Роспотребнадзор. В ведомстве отмечали, что она может пойти на спад с наступлением жаркой погоды, однако осенью болезнь может «вернуться с новой силой».