«Люди хотят просто отдохнуть». Ростуризм оценил потери от пандемии в 1,5 трлн руб. и обратился к регионам
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова попросила регионы поддержать отрасль, выделив дополнительные средства на внутренний туризм.
Как сообщает 15 мая ТАСС, по словам Догузовой, падение оборота в туризме достигло 95–100%‚ а объём недополученных доходов уже превысил 1,5 трлн рублей. Работы могут лишиться до 2,5 млн человек. Российское правительство внесло туризм в число отраслей, сильнее всего пострадавших от последствий распространения коронавируса. Остановка турпотоков наносит ущерб и десяткам смежных отраслей, в числе которых транспорт, культура, общественное питание, розничная торговля, отдых и развлечения, строительство.
«Считаю чрезвычайно важным сохранить объём региональных бюджетных ассигнований на туризм и по возможности выделить дополнительные средства на его развитие и продвижение. Восстановление отрасли с нуля станет гораздо более затратным и длительным процессом, чем оказание своевременной адресной помощи действующим предприятиям», — говорится в письме Зарины Догузовой, направленном главам субъектов РФ.
По её мнению, представителям турбизнеса, инвесторам и инициаторам новых проектов в этом секторе нужно предоставить максимально возможные меры региональной поддержки — не только прямое финансирование, но и налоговые и неналоговые льготы.
До пандемии туризм был одной из самых динамично растущих отраслей, лидировал по объёмам новых рабочих мест и являлся «чистым не сырьевым экспортом, приносящим в нашу страну быстрые деньги», отмечает глава ведомства. Ежегодный вклад туристической отрасли в объём национального экспорта, по оценкам Ростуризма, составляет 11,5 млрд долл, что сопоставимо с экспортом вооружений и почти в три раза превышает экспорт леса, меди, алюминия или никеля.
«Мы считаем, что развитие внутреннего туризма после снятия ограничений может дать экономикам регионов мощнейший импульс для восстановления. Более того, восстановление внутренних турпотоков также поможет перезапустить транспорт, культуру, развлекательный сектор, рестораны, торговлю — практически всю сферу услуг», — прокомментировала Догузова. Кроме того, россияне смогут заново открыть свою страну. «Впереди лето, люди устали и хотят просто отдохнуть, подышать свежим воздухом и отвлечься. Сейчас самое время сделать это в России», — подчеркнула глава Ростуризма.