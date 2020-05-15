«Люди хотят просто отдохнуть». Ростуризм оценил потери от пандемии в 1,5 трлн руб. и обратился к регионам

Как сообщает 15 мая ТАСС , по словам Догузовой, падение оборота в туризме достигло 95–100%‚ а объём недополученных доходов уже превысил 1,5 трлн рублей. Работы могут лишиться до 2,5 млн человек. Российское правительство внесло туризм в число отраслей, сильнее всего пострадавших от последствий распространения коронавируса. Остановка турпотоков наносит ущерб и десяткам смежных отраслей, в числе которых транспорт, культура, общественное питание, розничная торговля, отдых и развлечения, строительство.

«Считаю чрезвычайно важным сохранить объём региональных бюджетных ассигнований на туризм и по возможности выделить дополнительные средства на его развитие и продвижение. Восстановление отрасли с нуля станет гораздо более затратным и длительным процессом, чем оказание своевременной адресной помощи действующим предприятиям», — говорится в письме Зарины Догузовой, направленном главам субъектов РФ.

По её мнению, представителям турбизнеса, инвесторам и инициаторам новых проектов в этом секторе нужно предоставить максимально возможные меры региональной поддержки — не только прямое финансирование, но и налоговые и неналоговые льготы.

До пандемии туризм был одной из самых динамично растущих отраслей, лидировал по объёмам новых рабочих мест и являлся «чистым не сырьевым экспортом, приносящим в нашу страну быстрые деньги», отмечает глава ведомства. Ежегодный вклад туристической отрасли в объём национального экспорта, по оценкам Ростуризма, составляет 11,5 млрд долл, что сопоставимо с экспортом вооружений и почти в три раза превышает экспорт леса, меди, алюминия или никеля.