На юге Петербурга дерево упало на пять машин
Непогода свалила дерево во Фрунзенском районе Петербурга. Под ветками оказались пять машин.
О ЧП во дворе дома 14, корпус 2, по Будапештской улице около 10 утра сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте». Под отяжелевшими от майского снега ветками оказались пять машин. На место выехали сотрудники МЧС и управляющей компании. Сотрудники последней приняли решение о распиле упавшего дерева. И сейчас занимаются ликвидацией последствий его падения.