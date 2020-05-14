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14.05.2020 11:14
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На юге Петербурга дерево упало на пять машин

Непогода свалила дерево во Фрунзенском районе Петербурга. Под ветками оказались пять машин.

О ЧП во дворе дома 14, корпус 2, по Будапештской улице около 10 утра сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте». Под отяжелевшими от майского снега ветками оказались пять машин. На место выехали сотрудники МЧС и управляющей компании. Сотрудники последней приняли решение о распиле упавшего дерева. И сейчас занимаются ликвидацией последствий его падения.

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Комментарии (1)

Vuoxa2
Вот где пряталась - Мать машин :))) (очепятка)
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