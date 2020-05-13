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13.05.2020 17:57
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Никаких обязательств. Выпускники сдадут два ЕГЭ по выбору

Выпускники, собирающиеся поступать в вуз, будут сдавать два экзамена в рамках ЕГЭ. Об этом сообщил замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко 13 мая.

«Это будет два экзамена, которые необходимо выпускнику школы выбрать, <…> исходя из того, на какой факультет и в какой университет он поступает», — цитирует Глушко ТАСС со ссылкой на интервью телеканалу «Россия-24».

Обычно одиннадцатиклассники сдают два обязательных предмета (русский язык и математику) и один по выбору.

ЕГЭ планируют, как раньше, проводить по единому для всей страны расписанию. Ранее выпускникам, которые не собираются поступать в вуз, разрешили не сдавать экзамен. В аттестате им поставят оценки исходя из отметок прошедшего учебного года.

Стартовать сдача ЕГЭ должна была 8 июня, но из-за пандемии коронавируса её сдвинули на более поздние сроки. ОГЭ для девятых классов отменили.

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Комментарии (5)

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На вторую половину июня скорее всего перенесут и правильно сделают:там уже не такой высокий уровень опасности будет заражения.
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