В Петербурге ЕГЭ готовились сдавать 27 тысяч одиннадцатиклассников. Из-за коронавируса экзамен стал необязательным

Одиннадцатиклассникам разрешили не сдавать ЕГЭ, если они не собираются поступать в вузы. Об этом сообщили в Минпросвещения 13 мая.



В Петербурге в досрочный и основной периоды ЕГЭ готовились сдать более 38 тысяч человек. Из них 27 053 одиннадцатиклассника, 7902 выпускника прошлых лет, 233 человека, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в предыдущие годы, и 3782 обучающихся профессиональных образовательных учреждений.



Те, кто решат не поступать в вуз, смогут отказаться от сдачи ЕГЭ, им в аттестат выставят оценки по итогам года. Сколько будет в Петербурге таких выпускников, в комитете образования пока спрогнозировать не могут.

