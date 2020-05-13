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13.05.2020 15:38
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В Петербурге ЕГЭ готовились сдавать 27 тысяч одиннадцатиклассников. Из-за коронавируса экзамен стал необязательным

Одиннадцатиклассникам разрешили не сдавать ЕГЭ, если они не собираются поступать в вузы. Об этом сообщили в Минпросвещения 13 мая.

В Петербурге в досрочный и основной периоды ЕГЭ готовились сдать более 38 тысяч человек. Из них 27 053 одиннадцатиклассника, 7902 выпускника прошлых лет, 233 человека, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в предыдущие годы, и 3782 обучающихся профессиональных образовательных учреждений.

Те, кто решат не поступать в вуз, смогут отказаться от сдачи ЕГЭ, им в аттестат выставят оценки по итогам года. Сколько будет в Петербурге таких выпускников, в комитете образования пока спрогнозировать не могут.

Сдача ЕГЭ в российских школах должна была начаться 8 июня, но экзамен сдвинули на более поздние сроки из-за пандемии коронавируса. В Рособрнадзоре считают, что целесообразно провести ЕГЭ во второй половине июня.

В этом году девятиклассникам отменили обязательные экзамены по русскому языку и математике, итоговые оценки им выставят на основании годовых.

© Фонтанка.Ру

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