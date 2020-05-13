В Петербурге ЕГЭ готовились сдавать 27 тысяч одиннадцатиклассников. Из-за коронавируса экзамен стал необязательным
Одиннадцатиклассникам разрешили не сдавать ЕГЭ, если они не собираются поступать в вузы. Об этом сообщили в Минпросвещения 13 мая.
В Петербурге в досрочный и основной периоды ЕГЭ готовились сдать более 38 тысяч человек. Из них
Те, кто решат не поступать в вуз, смогут отказаться от сдачи ЕГЭ, им в аттестат выставят оценки по итогам года. Сколько будет в Петербурге таких выпускников, в комитете образования пока спрогнозировать не могут.
Сдача ЕГЭ в российских школах должна была начаться 8 июня, но экзамен сдвинули на более поздние сроки из-за пандемии коронавируса. В Рособрнадзоре считают, что целесообразно провести ЕГЭ во второй половине июня.
В этом году девятиклассникам отменили обязательные экзамены по русскому языку и математике, итоговые оценки им выставят на основании годовых.