Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву. Неспортивные похождения футболистов разберут заново

Второй кассационный суд отправил на новое рассмотрение апелляционный приговор Александра Кокорина и Павла Мамаева, в соответствии с которым футболисты получили реальные сроки за нападения на москвичей. Как сообщает пресс-служба суда, 13 мая судебная коллегия рассмотрела кассационные жалобы спортсменов, младшего брата Кокорина — Кирилла, их друга — Александра Протасовицкого и отменила апелляционный приговор «ввиду существенных нарушений закона». Суд поставил под сомнение юридическую оценку действий осуждённых, которую дала нижестоящая инстанция. Как констатировала коллегия, Мосгорсуд будто бы упустил из виду исключение предварительного сговора и не учел роль каждого фигуранта при избиении потерпевших.

Кроме того, в апелляционном приговоре оценка показаний значительной части свидетелей противоречит оценке сказанного братом Кокорина, а часть показаний, которые звучали на заседании, Мосгорсуд как будто и вовсе не услышал — в мотивировочной части приговора им места не нашлось. «Описание преступного деяния не соответствует в полной мере изложенным в приговоре доказательствам», — пришли к выводу судьи. Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Первый произошел, по данным следствия, около 8.30 мск, когда несколько мужчин у гостиницы «Пекин» напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где ими был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.