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13.05.2020 00:18
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«Запах хорошо ощутим уже в ста метрах от реки». Петербуржцы забили тревогу, обнаружив нефтяное пятно в Курортном районе

Загрязнение нефтепродуктами в реке Черной заметили жители Курортного района Петербурга. По их словам, запах дизельного топлива чувствуется в ста метрах от водоема.

«По речке Черной в сторону озера Разлив от поселка Песочный плывут нефтепродукты с запахом дизельного топлива, огромное количество! <…> Запах хорошо ощутим уже в ста метрах от реки», — сообщил вечером 12 мая читатель «Фонтанки».

автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр

В пресс-службе петербургского комитета по природопользованию заявили, что на место происшествия уже отправились сотрудники ГУП «Пиларн», которые установили боновые ограждения для локализации загрязнения нефтепродуктами. Ситуация находится на контроле, подчеркнули в ведомстве.

Там также напомнили, что о подобных случаях горожане могут сообщать в мобильную экологическую дежурную службу по телефонам 417-59-36 или 112.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

1st.spb
и как только петербуржцы успевают? И самоизолироваться, и маски покупать с перчатками и на работу ездить перебежками, да еще и попутно речки фотографировать?
Фонтанка! подымай индекс заражённых срочно!
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