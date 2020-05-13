«Запах хорошо ощутим уже в ста метрах от реки». Петербуржцы забили тревогу, обнаружив нефтяное пятно в Курортном районе
Загрязнение нефтепродуктами в реке Черной заметили жители Курортного района Петербурга. По их словам, запах дизельного топлива чувствуется в ста метрах от водоема.
«По речке Черной в сторону озера Разлив от поселка Песочный плывут нефтепродукты с запахом дизельного топлива, огромное количество! <…> Запах хорошо ощутим уже в ста метрах от реки», — сообщил вечером 12 мая читатель «Фонтанки».
В пресс-службе петербургского комитета по природопользованию заявили, что на место происшествия уже отправились сотрудники ГУП «Пиларн», которые установили боновые ограждения для локализации загрязнения нефтепродуктами. Ситуация находится на контроле, подчеркнули в ведомстве.
Там также напомнили, что о подобных случаях горожане могут сообщать в мобильную экологическую дежурную службу по телефонам 417-59-36 или 112.