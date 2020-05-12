Из всех российских легкоатлетов выберут десять достойных, которым разрешат выступать на международных соревнованиях

Оформление заявок будет платным для лиц старше 18 лет. Спортсмены до 20 лет должны заплатить за заявку 100 долларов, остальные — по 250 долларов.

Стали известны правила получения российскими легкоатлетами статуса нейтрального спортсмена (ANA) в 2020 году. Как сообщает 12 мая пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) предоставит доступ максимум десяти отечественным спортсменам для участия в крупных международных соревнованиях этого года.

В конце года на заседании Совета World Athletics будет принято решение о необходимости пересмотра или обновления регламента для получения нейтрального статуса в 2021 году.



Глава ВФЛА Евгений Юрченко заявил, что лимит в десять спортсменов его совершенно не устраивает.



«Но в любом случае, в рамках созданной комиссии по восстановлению мы работаем сейчас над тем, чтобы вопрос лимитов и нейтральных статусов в отношении российских легкоатлетов был снят с легкоатлетической повестки 2021 года», - подчеркнул Юрченко.



Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.

