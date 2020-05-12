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12.05.2020 13:54
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«Происхождение остается неясным». Биологи не нашли подтверждения тому, что коронавирус создан в лаборатории

Ученые обнаружили в геноме вирусов летучих мышей элементы, которые характерны для вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19.

«Новый коронавирус у летучих мышей, тесно связанный с SARS-CoV-2, содержит естественные инсерции (генетическая мутация, при которой в последовательность ДНК попадает другая последовательность ДНК. — Прим. ред.)», — такие выводы содержатся в исследовании, опубликованном 12 мая в научном журнале Current Biology.

В период с мая по октябрь 2019 года исследователи, среди которых были как китайские, так и зарубежные специалисты, собрали 302 образца 227 летучих мышей в Китае. У животных обнаружили вирус, который можно назвать «ближайшим родственником» COVID-2019.

При этом исследователи резюмируют, что «происхождение коронавируса остается неясным».

ВОЗ также пока не может точно назвать, что стало источником COVID-2019.

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Комментарии (3)

Агроном аэродрома
Да какая разница, откуда он взялся и есть ли он вообще. Главное - маски с перчатками электорату сбагрить.
ithinkmann
"У животных обнаружили вирус, который можно назвать «ближайшим родственником» COVID-2019" заменить на "У животных обнаружили вирус, который можно назвать «ближайшим родственником» SARS-CoV-2". Потому что COVID-2019 - это название заболевания, а SARS-CoV-2 - название вируса.
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