«Происхождение остается неясным». Биологи не нашли подтверждения тому, что коронавирус создан в лаборатории

Ученые обнаружили в геноме вирусов летучих мышей элементы, которые характерны для вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19.



«Новый коронавирус у летучих мышей, тесно связанный с SARS-CoV-2, содержит естественные инсерции (генетическая мутация, при которой в последовательность ДНК попадает другая последовательность ДНК. — Прим. ред.)», — такие выводы содержатся в исследовании, опубликованном 12 мая в научном журнале Current Biology.



В период с мая по октябрь 2019 года исследователи, среди которых были как китайские, так и зарубежные специалисты, собрали 302 образца 227 летучих мышей в Китае. У животных обнаружили вирус, который можно назвать «ближайшим родственником» COVID-2019.

