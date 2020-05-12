«Происхождение остается неясным». Биологи не нашли подтверждения тому, что коронавирус создан в лаборатории
Ученые обнаружили в геноме вирусов летучих мышей элементы, которые характерны для вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19.
«Новый коронавирус у летучих мышей, тесно связанный с SARS-CoV-2, содержит естественные инсерции (генетическая мутация, при которой в последовательность ДНК попадает другая последовательность ДНК. — Прим. ред.)», — такие выводы содержатся в исследовании, опубликованном 12 мая в научном журнале Current Biology.
В период с мая по октябрь 2019 года исследователи, среди которых были как китайские, так и зарубежные специалисты, собрали 302 образца 227 летучих мышей в Китае. У животных обнаружили вирус, который можно назвать «ближайшим родственником» COVID-2019.
При этом исследователи резюмируют, что «происхождение коронавируса остается неясным».
ВОЗ также пока не может точно назвать, что стало источником COVID-2019.