Российский союз туриндустрии предлагает разрешить путешествия по России с 1 июня, а поездки в другие страны — с июля

Российский союз туриндустрии считает целесообразным возобновить путешествия по стране уже с 1 июня, а взаимные туристические поездки между странами с 1 июля.



«С 1 июня 2020 года разрешить турпоездки внутри страны, как минимум между регионами с низким уровнем заболеваемости COVID-19. Разумеется, в зависимости от эпидемиологической обстановки», — рассказали 12 мая ТАСС в РСТ.

Кроме того, с 1 июля предлагается возобновить «взаимные туристические поездки» со странами, где зафиксировано мало заболевших COVID-19. Возобновление выездного и въездного туризма до прежнего уровня возможно с 2021 года.