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12.05.2020 12:42
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Российский союз туриндустрии предлагает разрешить путешествия по России с 1 июня, а поездки в другие страны — с июля

Российский союз туриндустрии считает целесообразным возобновить путешествия по стране уже с 1 июня, а взаимные туристические поездки между странами с 1 июля.

«С 1 июня 2020 года разрешить турпоездки внутри страны, как минимум между регионами с низким уровнем заболеваемости COVID-19. Разумеется, в зависимости от эпидемиологической обстановки», — рассказали 12 мая ТАСС в РСТ.

Кроме того, с 1 июля предлагается возобновить «взаимные туристические поездки» со странами, где зафиксировано мало заболевших COVID-19. Возобновление выездного и въездного туризма до прежнего уровня возможно с 2021 года.

Союз туриндустрии совместно с Российской гостиничной ассоциацией направил свои предложения министру экономического развития Максиму Решетникову и главе Ростуризма Зарине Догузовой.

Президент Владимир Путин ранее предложил развивать внутренний туризм в условиях закрытых границ. В конце апреля стало известно, что туроператоры возобновляют продажу туров в Сочи, однако россияне пока не торопятся отдыхать в июне и июле.

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Комментарии (1)

hedgehog_
в другие страны члены таможенного союза?
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