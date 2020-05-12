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12.05.2020 12:46
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Бывший хоккеист СКА перешел в московский «Спартак»

Экс-форвард петербургского хоккейного клуба СКА Йори Лехтеря подписал контракт со «Спартаком». Как сообщили во вторник, 12 мая, в пресс-службе московской команды, соглашение с 32-летним финном рассчитано на один год.

В прошлом сезоне Лехтеря набрал 30 (15 голов + 15 передач) очков в 51-й встрече регулярного чемпионата за СКА.

В составе сборной Финляндии Лехтеря выиграл бронзовую медаль Олимпийских игр — 2014 и стал серебряным призером чемпионата мира того же года.

Помимо Лехтеря, СКА за последнее время покинули еще четверо игроков, двое из которых уехали в НХЛ.

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