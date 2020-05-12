Экс-форвард петербургского хоккейного клуба СКА Йори Лехтеря подписал контракт со «Спартаком». Как сообщили во вторник, 12 мая, в пресс-службе московской команды, соглашение с 32-летним финном рассчитано на один год.

Йори Лехтеря стал очередным новичком «Спартака». Контракт с 32-летним финским нападающим подписан до 30 апреля 2021 года. В прошедшем чемпионате Йори Лехтеря провёл 51 матч в составе СКА, записав на свой счёт 30 (15+15) очков. Всего в КХЛ у Йори 260 матчей и 194 (70+124) очка. pic.twitter.com/NHqqovCUBK

В прошлом сезоне Лехтеря набрал 30 (15 голов + 15 передач) очков в 51-й встрече регулярного чемпионата за СКА.



В составе сборной Финляндии Лехтеря выиграл бронзовую медаль Олимпийских игр — 2014 и стал серебряным призером чемпионата мира того же года.



Помимо Лехтеря, СКА за последнее время покинули еще четверо игроков, двое из которых уехали в НХЛ.

