«Мы не говорим, что уже бога за бороду взяли». Лукашенко заявил, что белорусский метод борьбы с коронавирусом взяла на вооружение Россия
Методы борьбы Белоруссии с коронавирусом перенимают другие страны, в том числе — Россия. Уверенность в этом выразил президент страны Александр Лукашенко на совещании 12 мая, пишет государственное информационное агентство БелТА.
«Ситуация в Беларуси сегодня с вирусами и другими заболеваниями, которых у нас хватало и хватает, терпимая. Мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже бога за бороду взяли. Нет. Но тот метод, которым мы пользуемся уже третий месяц, приносит свой результат. И этим методом, этим путем воспользовались и другие государства. Посмотрите на западные страны: потихоньку открылись, начала работать экономика, а это миллионы людей», — заявил Лукашенко.
Отдельно он упомянул и «дружественную нам, родную» Россию, которая открывает строительный комплекс и промышленные предприятия.
«Это 90 с лишним процентов населения, которые выйдут на работу. Богатая Россия, у которой накоплен огромный золотовалютный резерв и фонд национального благосостояния. Она поняла, что могут быть плохие последствия», — подчеркнул Лукашенко.
Напомним, в Белоруссии введены минимальные ограничения из-за коронавируса. Так, местный чемпионат по футболу — единственный в Европе, который не прервал соревнования.