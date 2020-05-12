«Мы не говорим, что уже бога за бороду взяли». Лукашенко заявил, что белорусский метод борьбы с коронавирусом взяла на вооружение Россия

Методы борьбы Белоруссии с коронавирусом перенимают другие страны, в том числе — Россия. Уверенность в этом выразил президент страны Александр Лукашенко на совещании 12 мая, пишет государственное информационное агентство БелТА.



«Ситуация в Беларуси сегодня с вирусами и другими заболеваниями, которых у нас хватало и хватает, терпимая. Мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже бога за бороду взяли. Нет. Но тот метод, которым мы пользуемся уже третий месяц, приносит свой результат. И этим методом, этим путем воспользовались и другие государства. Посмотрите на западные страны: потихоньку открылись, начала работать экономика, а это миллионы людей», — заявил Лукашенко.

