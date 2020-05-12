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12.05.2020 12:16
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«Мы не говорим, что уже бога за бороду взяли». Лукашенко заявил, что белорусский метод борьбы с коронавирусом взяла на вооружение Россия

Методы борьбы Белоруссии с коронавирусом перенимают другие страны, в том числе — Россия. Уверенность в этом выразил президент страны Александр Лукашенко на совещании 12 мая, пишет государственное информационное агентство БелТА.

«Ситуация в Беларуси сегодня с вирусами и другими заболеваниями, которых у нас хватало и хватает, терпимая. Мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже бога за бороду взяли. Нет. Но тот метод, которым мы пользуемся уже третий месяц, приносит свой результат. И этим методом, этим путем воспользовались и другие государства. Посмотрите на западные страны: потихоньку открылись, начала работать экономика, а это миллионы людей», — заявил Лукашенко.

Отдельно он упомянул и «дружественную нам, родную» Россию, которая открывает строительный комплекс и промышленные предприятия.

«Это 90 с лишним процентов населения, которые выйдут на работу. Богатая Россия, у которой накоплен огромный золотовалютный резерв и фонд национального благосостояния. Она поняла, что могут быть плохие последствия», — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, в Белоруссии введены минимальные ограничения из-за коронавируса. Так, местный чемпионат по футболу — единственный в Европе, который не прервал соревнования.

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Комментарии (5)

Komarinsk2019
Ага, а наш на днях заявил , что все следуют нашему примеру... какая-то мания себя хвалить.
wirvinna
Признать что "метод" Лукашенко гениален и может в нынешних условиях считаться передовым - значит честно признать что противокоронавирусные инициативы нашего правительства породили или кретины, или вредители.
Mozg
Лукашенко якобы в группе риска, но на своём примере доказывается, что бояться вирусов глупо.
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