Причиной возгорания в больнице Святого Георгия могла стать неисправность аппарата ИВЛ
Неисправность электрооборудования в отделении реанимации могла стать причиной возгорания в больнице Святого Георгия на Северном проспекте.
По данным «Фонтанки», среди предварительных причин возгорания утром 12 мая в больнице, которая ранее была перепрофилирована под лечение больных с коронавирусом, рассматривается неисправность одного из аппаратов ИВЛ.
Ранее МЧС сообщало о том, что при пожаре, который произошел около половины седьмого утра и был оперативно локализован, погибли люди, 150 человек были эвакуированы.
Огонь вспыхнул в отделении реанимации. Выгорело 10 квадратных метров.
По разным данным, погибли четверо или пятеро пациентов.
На место выехал прокурор района, ведомство начало проверку.