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При пожаре в больнице Св.Георгия погибли пациенты

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12.05.2020 08:27
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Причиной возгорания в больнице Святого Георгия могла стать неисправность аппарата ИВЛ

Неисправность электрооборудования в отделении реанимации могла стать причиной возгорания в больнице Святого Георгия на Северном проспекте.

По данным «Фонтанки», среди предварительных причин возгорания утром 12 мая в больнице, которая ранее была перепрофилирована под лечение больных с коронавирусом, рассматривается неисправность одного из аппаратов ИВЛ.

Ранее МЧС сообщало о том, что при пожаре, который произошел около половины седьмого утра и был оперативно локализован, погибли люди, 150 человек были эвакуированы.

Огонь вспыхнул в отделении реанимации. Выгорело 10 квадратных метров.

По разным данным, погибли четверо или пятеро пациентов.

На место выехал прокурор района, ведомство начало проверку.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

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Комментарии (17)

IgorИгорь
Вопрос не в близости пожарного отделения. Вопрос в мгновенной отработанной реакции персонала на аварийную ситуацию.
guess
А ведь пожарное отделение находится через дорогу от больницы, в двух шагах
IgorИгорь
Работа с кислородным оборудованием требует знаний и подготовки, боюсь в период экстренной мобилизации врачей всех специальностей на работу в реанимации необходимо проводить больше инструктажей по ОТ, пожарной безопасности. Как это не банально...
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