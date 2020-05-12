Неисправность электрооборудования в отделении реанимации могла стать причиной возгорания в больнице Святого Георгия на Северном проспекте.



По данным «Фонтанки», среди предварительных причин возгорания утром 12 мая в больнице, которая ранее была перепрофилирована под лечение больных с коронавирусом, рассматривается неисправность одного из аппаратов ИВЛ.

Ранее МЧС сообщало о том, что при пожаре, который произошел около половины седьмого утра и был оперативно локализован, погибли люди, 150 человек были эвакуированы.