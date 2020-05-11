В Москве за сутки скончались 55 человек с коронавирусом. Общее количество умерших в столице достигло 1179 человек
Общее количество жертв в столице выросло до 1179 человек. Всего в России, по данным на 11 мая, коронавирусом заразились 221,3 тыс. человек, в Москве их число превышает 115 тыс.
В Москве за сутки скончались еще 55 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее количество умерших в столице достигло 1179 человек, сообщает 11 мая оперативный штаб.
Общее количество зараженных в столице превысило 115 тысяч человек. За сутки в Москве выявили 6 169 новых случаев COVID-19.
Всего в России зарегистрировали 221,3 тысячи заболевших. За последние сутки во всех регионах выявили рекордные 11,6 тысячи зараженных, и Россия вышла на третье место по количеству заболевших, опередив Великобританию.
Президент России Владимир Путин в своём видеообращении заявил, что Россия готовится к поэтапному выходу из режима коронавирусных ограничений. Единый период нерабочих дней завершится 12 мая. Губернаторы вправе самостоятельно решать, ослабить или, наоборот, усилить введённые меры. В Москве и Петербурге их продлили до 31 мая.