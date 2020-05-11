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11.05.2020 21:20
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С 12 мая жителей Калининграда пустят в ТЦ и начнут стричь в парикмахерских, но не дадут трогать лицо

Калининградская область вошла в число регионов, жители которых во вторник заметят смягчение коронавирусных ограничений и завершение «каникул». В регионе открывают торговые центры и салоны красоты.

Как сообщается на сайте правительства 11 мая, возобновить работу разрешают с оговорками. Так, торговые центры будут открыты по будням с 10 утра до шести вечера без ограничений по числу покупателей, но с фейсконтролем. В области усиливается масочный режим, так что организации обязаны отказывать в предоставлении услуг всем, кто придёт с открытыми лицами.

Салоны красоты открываются только для того, чтобы стричь и укладывать волосы. Под запретом все процедуры, при которых необходим более близкий контакт с кожей: макияж, окраска бровей и ресниц, коррекция формы бровей, наращивание и завивка ресниц, косметические маски по уход за кожей лица и шеи, а также тела в целом, массаж.

Запрет на проведение деловых, спортивных, культурных, развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий продлён до 31 мая. На этот же срок сохраняется режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями, а также для приезжих из других регионов. Пени за жилищно-коммунальные услуги обещают не начислять за три весенних месяца.

В Калининградской области зарегистрировано 753 случая коронавирусной инфекции, 40 из которых - за последние сутки. 207 человек излечились, 11 умерли.

Президент России Владимир Путин в своём видеообращении заявил, что Россия готовится к поэтапному выходу из режима ограничений, но оставил решение о том, как именно смягчать или, наоборот, усиливать, на регионы. Так, в Татарстане отменяют пропуска, убирают блок-посты, открывают салоны красоты и магазины одежды. Петербуржцы окончания «каникул» не ощутят, зато со вторника будут обязаны носить маски и перчатки.

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Комментарии (2)

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Будут красивые и стриженные. Не то, что жители культурной столицы.
Василий Марущак
Да я уже понял, что все скоро откроются, кроме бегловского питера
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