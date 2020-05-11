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11.05.2020 19:20
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Не пожелавших уйти в самоизоляцию от Лахтинского разлива отогнал пожар

Пожар на берегу озера в Приморском районе Петербурга тушили днём в нерабочий понедельник, 11 мая. Ловившим ускользающее тепло отдых испортили загоревшиеся покрышки.

О возгорании на побережье у перекрёстка Шуваловского проспекта и улицы Оптиков в соцсетях сообщили около четырёх часов дня. Пользователи предположили, что «благодарить» за задымление стоит чьи-то удачные шашлыки. Читатели «Фонтанки», приславшие в редакцию фотографии горящей травы, отметили, что незадолго до пожара наблюдали подозрительную активность байдарочников.

Как уточнили в пресс-службе МЧС по Петербургу, рядом с Лахтинским разливом загорелись покрышки. Огонь распространился на 20 квадратных метров. Силами двух расчётов его уже потушили.

Впрочем, гулять по побережью всё равно не рекомендуется: в Петербурге все коронавирусные запреты и ограничения продлевают до лета. Кроме того, до 31 мая в городе продлён особый противопожарный режим. В этот период гражданам запрещено посещение лесопарковых зон, городских лесов, за исключением специалистов, работающих в этих местах.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

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Комментарии (4)

Maik5
Трава горит. Какие покрышки? От покрышек дым чёрный.
krasnonosov
Горят покрышки? Репетиция майдана?
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