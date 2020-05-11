О возгорании на побережье у перекрёстка Шуваловского проспекта и улицы Оптиков в соцсетях сообщили около четырёх часов дня. Пользователи предположили, что «благодарить» за задымление стоит чьи-то удачные шашлыки. Читатели «Фонтанки», приславшие в редакцию фотографии горящей травы, отметили, что незадолго до пожара наблюдали подозрительную активность байдарочников.

Как уточнили в пресс-службе МЧС по Петербургу, рядом с Лахтинским разливом загорелись покрышки. Огонь распространился на 20 квадратных метров. Силами двух расчётов его уже потушили.

Впрочем, гулять по побережью всё равно не рекомендуется: в Петербурге все коронавирусные запреты и ограничения продлевают до лета. Кроме того, до 31 мая в городе продлён особый противопожарный режим. В этот период гражданам запрещено посещение лесопарковых зон, городских лесов, за исключением специалистов, работающих в этих местах.