Пострадавшим от коронавируса предприятиям спишут часть налогов и страховых взносов
Президент России Владимир Путин в ходе заседания 11 мая рассказал о дополнительных мерах поддержки бизнеса и самозанятых граждан в период пандемии коронавируса.
Глава государства предложил списать страховые выплаты и налоги за второй квартал 2020 года с пострадавших от ограничений представителей малого и среднего бизнеса, а также с индивидуальных предпринимателей и НКО. Исключением является НДС — от него освобождать не будут. По оценке Путина, воспользоваться мерой смогут 1,5 млн малых и средних предприятий.
Не обошёл вниманием российский лидер и самозанятых. По его предложению тем, кто зарегистрировался в 2019 году, в полном объёме вернут уплаченный в прошлом году налог на доход. Кроме того, им должны выдать налоговый капитал в размере одного МРОТа.