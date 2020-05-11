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11.05.2020 10:55
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Сгоревший подмосковный хоспис, в котором погибли люди, испытывал серьёзные проблемы с безопасностью

Приспособленный под хоспис частный дом в подмосковном Красногорске не был оборудован системой оповещения при нештатных ситуациях. Оперативно спасти всех лежачих пациентов не представлялось возможным.

О проблемах с безопасностью хосписа «Второй дом» 11 мая сообщает «Интерфакс». По информации источника агентства, в горевшем коттедже не нашли противопожарную сигнализацию, прямой связи с пультом МЧС не было. Также не оказалось путей эвакуации для маломобильных граждан, которые обязательны для таких заведений. Во «Втором доме» были в том числе лежачие пациенты. Всех спасти из пожара не успели.

Хоспис загорелся в ночь на понедельник. Возгорание на площади 15 квадратных метров унесло жизни 9 человек в возрасте от 66 до 90 лет, ещё 9 госпитализированы. Предварительной причиной называют неисправную электропроводку. Следком возбудил уголовное дело, владельца коттеджа доставили на допрос. Его процессуальный статус пока не определён.

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Комментарии (1)

Иван Кадачигов
Интересно, дети у этих стариков имеются?
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