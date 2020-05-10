Первый вендинговый аппарат на «Чернышевскую» поставила петербургская компания

Информация о поставщике содержится на самом аппарате. Компания зарегистрирована в 2005 году на Партизанской улице; согласно СПАРК, в 2018 году при выручке почти в 350 млн прибыль ее составила около 71 млн рублей. Соучредителями являются Сергей Шпунгин, Николай Бирюков и Дмитрий Громов — партнеры по еще нескольким компаниям с «Вендэкс» в названии, а также по ООО «Балтийская кофейная компания».

Установкой вендингового аппарата по продаже масок на «Чернышевской» занималось ООО «Вендэкс Ритэйл». Среди его клиентов числятся СПбГУ, Hyundai и Покровская больница.

На сайте организации написано, что она занимается установкой торговых аппаратов и обеспечением дополнительным питанием. Среди достоинств называют сертифицированное оборудование и собственный завод по обжарке кофе. Помимо напитков, сообщают об ассортименте из более 200 позиций — от шоколадных батончиков до готовых обедов и свежевыжатых соков. О масках ни слова.

Среди организаций, которые доверяют ООО «Вендэкс Ритэйл», указаны заводы «Алмаз-Антей» и Hyundai, Сбербанк, «МегаФон», СПбГУ, Политехнический университет, «Росатом», «Ленэнерго», Водоканал, Покровская больница.

Ранее «Фонтанка» сообщила о появлении первого вендингового автомата по продаже медицинских масок и перчаток в петербургском метро. Его привезли на «Чернышевскую», но еще не запустили.

Накануне губернатор подписал изменения в 121-е постановление. С 12-го числа ношение масок и перчаток на транспорте и в общественных местах становится не рекомендацией для граждан, а обязанностью. В Смольном к общественным местам причисляют и городские улицы.