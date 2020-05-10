Правительство выделило тюремщикам 230 млн. Это выплаты за работу с коронавирусными заключенными
Временный глава правительства России Андрей Белоусов подписал постановление, которым из резервного фонда сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний выделяется 230 «стимулирующих» миллионов.
Соответствующий документ был подписан два дня назад и опубликован 10 мая. В нем отмечено, что деньги пойдут на стимулирующие выплаты сотрудникам подведомственных ФСИН учреждений — это СИЗО, колонии, тюрьмы. Прибавка к зарплате полагается 8,5 тысячам сотрудников «за работу с лицами, заболевшими новой коронавирусной инфекцией». Если делить равномерно, то это примерно по 27 тысяч на человека.
Ранее сообщалось, что в системе ФСИН зарегистрировано порядка 300 случаев заражения коронавирусом, причем большинство из них — среди сотрудников.