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10.05.2020 19:17
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Правительство выделило тюремщикам 230 млн. Это выплаты за работу с коронавирусными заключенными

Временный глава правительства России Андрей Белоусов подписал постановление, которым из резервного фонда сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний выделяется 230 «стимулирующих» миллионов.

Соответствующий документ был подписан два дня назад и опубликован 10 мая. В нем отмечено, что деньги пойдут на стимулирующие выплаты сотрудникам подведомственных ФСИН учреждений — это СИЗО, колонии, тюрьмы. Прибавка к зарплате полагается 8,5 тысячам сотрудников «за работу с лицами, заболевшими новой коронавирусной инфекцией». Если делить равномерно, то это примерно по 27 тысяч на человека.

Ранее сообщалось, что в системе ФСИН зарегистрировано порядка 300 случаев заражения коронавирусом, причем большинство из них — среди сотрудников.

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Комментарии (1)

RemyMartin
или по 1 миллиону 230 генералам
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