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C 12 мая маски обязательны

Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
10.05.2020 17:08
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В Кремле заявили, что режим нерабочих дней может быть продлен

Президент России обсудит ситуацию с эпидемией коронавируса в России на совещании 11 мая. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, среди прочего планируется обсудить вероятность продления режима нерабочих дней, который должен закончиться 12 мая.

Такой режим с начала апреля продлевался дважды. Количество инфицированных увеличивается с каждым днем. Многие регионы, в том числе Петербург, продлили все ограничения и ввели обязательный масочно-перчаточный режимы.

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Комментарии (7)

Abu-Denis
Он решил лечить россиян от коронавируса голодом.
Antonim
Ну и ладненько, как работал, так и буду.., а маски, для карнавала пусть...
krasnonosov
Народ уже в наручниках и намордниках. Что бы еще придумать? Ошейники!!!
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