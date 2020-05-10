В Кремле заявили, что режим нерабочих дней может быть продлен

Президент России обсудит ситуацию с эпидемией коронавируса в России на совещании 11 мая. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, среди прочего планируется обсудить вероятность продления режима нерабочих дней, который должен закончиться 12 мая.

Такой режим с начала апреля продлевался дважды. Количество инфицированных увеличивается с каждым днем. Многие регионы, в том числе Петербург, продлили все ограничения и ввели обязательный масочно-перчаточный режимы.