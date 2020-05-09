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09.05.2020 19:39
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До конца праздников — почти жара. Рабочая неделя начнется с мокрого снега

В безоблачное воскресенье и пасмурный понедельник синоптики обещают жителям Петербурга до +20. Рабочие дни встретят резким похолоданием.

По данным Северо-Западного гидрометцентра, 10 мая в городе до +17 днем и около 5 градусов тепла ночью. Осадков, как и сильного ветра, не предвидится. Такая же погода, но местами с ночными заморозками, ожидается в Ленобласти. Региональное управление МЧС напоминает о повышенном классе пожароопасности.

Духота и грозы на территории двух регионов ожидаются в последний день майских праздников, 11 числа. В городе до +21, днем дождь.

На смену теплу и выходным придет резкое похолодание, до +6, и мокрый снег.

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Комментарии (4)

krasnonosov
Отопление отключено. Сидим в одежде и в валенках под одеялом. Кто это сделал?
lenten
Посмотрим, что будет с отоплением в +6.
lenten
Откуда взяли грозы в двух регионах? В городе на данный момент гроз не дают.
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