До конца праздников — почти жара. Рабочая неделя начнется с мокрого снега

В безоблачное воскресенье и пасмурный понедельник синоптики обещают жителям Петербурга до +20. Рабочие дни встретят резким похолоданием.



По данным Северо-Западного гидрометцентра, 10 мая в городе до +17 днем и около 5 градусов тепла ночью. Осадков, как и сильного ветра, не предвидится. Такая же погода, но местами с ночными заморозками, ожидается в Ленобласти. Региональное управление МЧС напоминает о повышенном классе пожароопасности.



Духота и грозы на территории двух регионов ожидаются в последний день майских праздников, 11 числа. В городе до +21, днем дождь.

