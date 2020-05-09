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09.05.2020 13:13
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Российский «Витязь» на дне Марианской впадины установил вымпел в честь Дня Победы

Глубоководный необитаемый подводный аппарат «Витязь» российского производства погрузился на дно Марианской впадины. Это первый опущенный туда «робот».

Об этом 9 мая пишет РИА Новости. «Витязь» остановился на глубине в 10028 метров и стал первым в мире аппаратом, который опустился на дно полностью в автономном режиме. Там он установил вымпел в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Подводный беспилотник провел на дне три часа, опустился он туда в половине одиннадцатого вечера по Москве накануне. Он также провел картографирование, фото- и видеосъемку морского дна, изучил параметры морской среды.

«Витязь» — это часть комплекса сверхглубоководного погружения, его разработка ведется с сентября 2017 года. В состав входят автономный необитаемый аппарат, глубоководная донная станция и аппаратура пункта управления.

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Комментарии (13)

260997511
Комментарии порадовали. Когда нелюди так бесятся, значит всё правильно. С днём победы всех людей!
cattos
Могли бы с борта носителя вымпел скинуть. Какая разница, всё равно на дно опустится. ;))) давайте больше новостей про всякую ерунду, что бы людей отвлечь!
261254291
Кого в Гугле забанили.
Погружение осуществлялось с борта СБ "Фотий Крылов" ТОФ.
Почему на Фонтанке всегда толкутся небратья?
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