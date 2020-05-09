Российский «Витязь» на дне Марианской впадины установил вымпел в честь Дня Победы

Глубоководный необитаемый подводный аппарат «Витязь» российского производства погрузился на дно Марианской впадины. Это первый опущенный туда «робот».



Об этом 9 мая пишет РИА Новости. «Витязь» остановился на глубине в 10028 метров и стал первым в мире аппаратом, который опустился на дно полностью в автономном режиме. Там он установил вымпел в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.



Подводный беспилотник провел на дне три часа, опустился он туда в половине одиннадцатого вечера по Москве накануне. Он также провел картографирование, фото- и видеосъемку морского дна, изучил параметры морской среды.

